CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - Royal Antwerp (19.45)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3.maçında Royal Antwerp ile karşılaşacak. Maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Valencia, Berisha.
Royal Antwerp: Butez, De Laet, Bataille, Almeida, Verstraete, Yussuf, Vines, Fischer, Gerkens, Samatta, Frey.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bir puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 yenildi. Fenerbahçe, yarın rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos'a 2-1, Eintracht Frankfurt'a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi.
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