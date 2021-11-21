CANLI ANLATIM | Galatasaray - Fenerbahçe (19:00)
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray ile Fenerbahçe, ezeli rekabetteki 394. randevuları için Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19:00'da başlayacak dev derbide hakem Halil Ümit Meler düdük çalacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil.
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha.
Süper Lig'de geride kalan 12 müsabakada 6 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla haftaya lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde girdi.
Fenerbahçe ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20 puan elde etti. Sarı-lacivertliler, zirvenin 10 puan gerisinde bulunuyor.
DERBİ KAPALI GİŞE
Nef Stadyumu'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının biletleri tükendi.
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir seyirci kısıtlamasına gidilen statlara Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla tam kapasite taraftar alınabilecek. Deplasman taraftarının bulunamayacağı Nef Stadı'nda satışa çıkan derbi biletleri tükendi.
Ayrıca Galatasaray taraftarının derbiye özel koreografi hazırlığında olduğu öğrenildi.
SAKAT VE CEZALILAR
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo, mücadelede takımını yalnız bırakacak.
Sarı-kırmızılı ekipte ise tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.
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