CANLI ANLATIM | Galatasaray - Gaziantep FK (19:00)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2021 Pazar, 16:36
CANLI ANLATIM | Galatasaray - Gaziantep FK (19:00)
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 

İşte 11'ler

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Morutan, Kerem, Halil

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Merkel, Maxim, Dicko, Muhammet

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı.

Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Gaziantep FK'nın ise 12 puanı bulunuyor.

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK maçında görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, bugün de kart görmesi durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Gaziantep FK'de ise kart cezalısı Hamza Mendyl dışında eksik bulunmuyor.




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