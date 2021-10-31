CANLI ANLATIM | Galatasaray - Gaziantep FK (19:00)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte 11'ler
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Morutan, Kerem, Halil
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Merkel, Maxim, Dicko, Muhammet
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı.
Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Gaziantep FK'nın ise 12 puanı bulunuyor.
Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK maçında görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.
Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, bugün de kart görmesi durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
Gaziantep FK'de ise kart cezalısı Hamza Mendyl dışında eksik bulunmuyor.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- 'İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım'
- Kavala'yla ilgili 'tahliye' açıklaması
- Ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı
- Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin peş peşe açıklamalar
- Hülya Avşar'dan 'Fatma Girik' açıklaması
- Seçmenden Erdoğan'a kötü haber!
- Anket şirketi sahibinden Soylu'ya yanıt
- Eski rektörden bir garip 'dolar' paylaşımı
- MHP’den erken seçim ve aday açıklaması
- Okullar ne zaman kapanacak?