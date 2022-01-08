CANLI ANLATIM | Galatasaray - Giresunspor

08 Ocak 2022 Cumartesi, 17:15

Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin çok altında bir sezon geçiren Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında GZT Giresunspor ile karşılaş. Nef Sıyortadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler olacak.

İşte 11'ler

Galatasaray: İsmail, Boey, Kaan, Nelsson, Ömer, Berkan, Cicaldau, Emre, Morutan, Babel, Halil

GZT Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Behich, Pelupessy, Zeki, Flavio, Serginho, Suleymanov, Balde

İlk yarıyı 7 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyetle tamamlayan sarı kırmızılılar, Karadeniz temsilcisi karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Ligde son 8 maçta sadece tek galibiyet alabilen ve 27 puanla 10. sırada yer alan Galatasaray bu kritik mücadeleye birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı Kırmızilılar'da Kovid-19 testleri pozitif çikan Patrick Van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı, sakatlıkları bulunan bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Christian Luyindama ile sarı kart cezalıları Marcao ve Kerem Aktürkoğlu GZT Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası için Cezayir Milli Takımı kadrosunda bulunan Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı kampına katılan Mostafa Mohamed de, Nef Stadı'ndaki mücadelede takımdaki yerini alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca yardımcı antrenör Selçuk İnan ile maç analiz sorumlusu Cihan Ünal da koronavirüs testleri pozitif çıktığı için görev yapamayacak.

Sarı kırmızılılar'da DeAndre Yedlin, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, GZT Giresunspor karşısında kart görmesi durumunda 21. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasının bitmesinin ardından ilk kez bir Süper Lig maçında takımının başında yer alacak. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 6 maç ceza alan Terim, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinde görev yapamadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda elendikleri Altaş Denizlispor karşılaşmasında sahalara dönen tecrübeli teknik adam, GZT Giresunspor maçıyla da Süper Lig'de saha kenarında bulunabilecek.

İstanbul'a iddialı gelen Karadeniz temsilcisi ise çok kötü başladığı ligde sonradan toparlandı ve 6 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgiyle 22 puan toplayıp ilk yarıyı 14. sırada noktaladı.

GZT Giresunspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları için ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hamidou Traore ve Souleymane Doukara, kart cezalısı Mamadou Diarra ile ameliyat edilen Erol Can Akdağ, Galatasaray önünde forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Giresun'da yapılan maçı galatasaray 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray, Süper Lig'de daha önce Giresunspor ile 13 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakaların 6'sını kazanırken, 2'sinden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray'ın söz konusu maçlardaki 20 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile GZT Giresunspor arasındaki mücadeleyi futbolseverler beIN SPORTS HD 1 ekranlarından takip edebilirler.