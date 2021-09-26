CANLI ANLATIM | Galatasaray - Göztepe (19:00)
Süper Lig’in son 4 haftasında tam 10 puan kaybeden, sezona son 32 yılın en kötü başlangıcını yapan ve eksi averajla orta sıralara gerileyen Galatasaray, Göztepe’yi konuk edecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.
Ligde geride kalan 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, aldığı 8 puanla haftaya 11. sırada girdi.
İzmir temsilcisi ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Göztepe topladığı 5 puanla 7. hafta öncesinde 15. sırada yer buldu.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Kerem, Halil
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna Nwobodo, Tjanic, Halil Akbunar, Lourency Rodrigues, Cherif Ndiaye
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Endişeye neden olmuştu: DSÖ’den Mu varyantı açıklaması
- AKP'li isim, iki zincir marketi isim verip hedef aldı
- Kulislerde 'Akşener' hareketliliği
- Korkunç iddialar için açıklama geldi
- Erdoğan'dan 'barınamıyoruz' diyen öğrencilere
- Peker kabul etti: 'Yorumunuz doğrudur'
- Kılıçdaroğlu: En ufak bir şüphem yok!
- Bill Gates’ten uzay eleştirisi
- Bodrum Belediye Başkanı'nın isyanı
- Kar ve tipi bastırdı, yolda kaldılar