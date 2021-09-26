CANLI ANLATIM | Galatasaray - Göztepe (19:00)

Süper Lig’in son 4 haftasında tam 10 puan kaybeden, sezona son 32 yılın en kötü başlangıcını yapan ve eksi averajla orta sıralara gerileyen Galatasaray, Göztepe’yi konuk edecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2021 Pazar, 15:50
CANLI ANLATIM | Galatasaray - Göztepe (19:00)
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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. 

Ligde geride kalan 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, aldığı 8 puanla haftaya 11. sırada girdi.

İzmir temsilcisi ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Göztepe topladığı 5 puanla 7. hafta öncesinde 15. sırada yer buldu.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Kerem, Halil

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna Nwobodo, Tjanic, Halil Akbunar, Lourency Rodrigues, Cherif Ndiaye



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