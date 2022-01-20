CANLI ANLATIM | Galatasaray - Kasımpaşa (20.00)

20 Ocak 2022 Perşembe, 17:40

Süper Lig’in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, bugün Kasımpaşa’yı konuk edecek. Ligin 21. haftasında Atakaş Hatayspor’a deplasmanda 4-2 mağlup olan Galatasaray, ligde son üç maçını kazanan Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak.

Nef Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak. Müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. İki takım arasındaki mücadele beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 21 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi alan Galatasaray, topladığı 27 puanla 13. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de oynadığı son üç maçta kazanan Kasımpaşa ise topladığı 21 puanla 17. sırada bulunarak küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veriyor.

Ligin ilk yarısında Kasımpaşa’da oynanan mücadelede iki takım yenişemeyerek 2-2 berabere kalmıştı.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Ömer Bayram, bugünkü mücadelede kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Trabzonspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Öte yandan Torrent, Kasımpaşa mücadelesiyle hem ilk kez sarı-kırmızılı taraftarlar önüne çıkacak hem de ilk galibiyetini arayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Alpaslan, Van Aanholt, Kerem, Ömer, Morutan, Nelsson, Cicaldau, Marcao, Halil.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Donk, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut Bozok.