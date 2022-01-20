Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür depremi
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da maçın 30. dakikasında oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün durumu belli oldu.
Süper Lig'in 22. haftasında Giresunspor ile berabere kalarak puan kaybeden Trabzonspor'da bir üzüntü daha yaşandı.
61. saatin haberine göre, karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan Abdülkadir Ömür iki hafta sahalardan uzak kalacak.
Ömür'ün daha önceden Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın nüksettiği ve 23 Ocak pazar günü oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
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