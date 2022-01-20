Medipol Başakşehir-Konyaspor maçı, 22 Şubat'ta oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı sebebiyle ertelenen Medipol Başakşehir-Konyaspor maçının, 22 Şubat'ta oynanacağını açıkladı.

AA
20 Ocak 2022 Perşembe, 15:53
Medipol Başakşehir-Konyaspor maçı, 22 Şubat'ta oynanacak
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Futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, 22 Şubat salı günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 21. hafta müsabakası, 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak" ifadesine yer verildi.

KAR NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

TFF ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması sebebiyle Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında değişikliğe gitti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasındaki Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor maçının bugüne ertelenmesi nedeniyle 23. hafta programında değişiklik yapıldı. Cumartesi 13.30'da oynanacak Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK mücadelesi Pazar günü 16.00'ya alındı.


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