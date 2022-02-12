CANLI ANLATIM | Galatasaray - Kayserispor (19.00)

12 Şubat 2022 Cumartesi, 17:51

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşıyor.

NEF Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmada Sarper Barış Saka düdük çalacak. İki takım arasındaki mücadele beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

Ligde geride kalan haftalarda İstanbul ekibi 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 28 puan aldı ve 13. sırada bulunuyor. Kayseri temsilcisi ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 34 puanla 10. basamakta yer alıyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 52. RANDEVU

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 51 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 4 defa rakibini mağlup edebildi. 15 maçta da kazanan taraf çıkmadı.

Rekabette Galatasaray’ın toplam 112 golüne, Kayserispor 41 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan maçı Kayserispor 3-0’lık skorla kazandı.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini ise 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

SON 13 KARŞILAŞMADA 1 GALİBİYET

Süper Lig'de oynadığı son 13 karşılaşmada 1 galibiyet alan Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 5 beraberlik elde ederken, tek 3 puan sevincini de Antalyaspor karşısında yaşadı. Galatasaray son olarak deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de uzun zamandır istediği sonuçları alamayan Galatasaray, son galibiyetini 19. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde elde etti. Galatasaray, bu maçın ardından oynadığı Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanyaspor mücadelelerinden 1 puanla ayrıldı.

4 KARŞILAŞMADA 1 PUAN

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 1 puan aldı. İspanyol teknik direktör ilk maçında Hatayspor'a yenilirken, daha sonra oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında da puanla tanışamadı. Torrent idaresindeki Galatasaray, son olarak Alanyaspor maçında 1 puanı hanesine yazdırdı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Pena, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Gomis, Berkan, Nelsson, Marcao, Feghouli, Boey

Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Cardoso, Emrah, Bertolacci, Mustafa