Fenerbahçe pes etmedi! | Giresunspor 1-2 Fenerbahçe

12 Şubat 2022 Cumartesi, 15:05

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Giresunspor’un yeni transferi Chiquinho, takımını öne geçiren golü buldu.

E. Valencia, 30. dakikada Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü kaydetti.

Fenerbahçe, Dimitris Pelkas'ın golü ile maçta 53. dakikada öne geçti. Hızlı gelişen atakta kendi yarı sahasında topla buluşan Dimitris Pelkas, önündeki boş alandan ilerliyor ve ceza alanına girmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Okan Kocuk'ın sağından ağlarla buluşturmayı başardı.

Giresunspor’da Alexis Perez, 83. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 40’a çıkarıyor. Giresunspor ise 26 puanda kalarak ligde 16. sırada yer aldı.