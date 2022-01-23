CANLI ANLATIM | Galatasaray - Trabzonspor (19.00)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında lider Trabzonspor ile karşılaşacak. 19.00'da başlayacak karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında lider Trabzonspor ile karşılaşacak.
Nef Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Galatasaray, haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi.
Bordo-mavili takım ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı ve en yakın takipçisi (bir maçı eksik) Konyaspor'un 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
REKABETTE 133. RANDEVU
Galatasaray ile Trabzonspor, bu akşamki maçla birlikte 133. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 132 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 173, Trabzonspor ise 149 kez gol sevinci yaşadı.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem, Halil
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Berat, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius
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