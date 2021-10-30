CANLI ANLATIM | Hatayspor - Beşiktaş (16.00)

30 Ekim 2021 Cumartesi, 14:52

İLK 11:

Hatayspor: Munir, Fatih, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Traore, Riberio, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Umut Meraş, Necip, Atiba, Larin, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi





Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor.

30 Ekim Cumartesi günü oynanacak Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçı saat 16.00'da başlayacak. Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Beşiktaş ile aynı puanda olan Atakaş Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibine 7-0 üstünlük kurdu.