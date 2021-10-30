CANLI ANLATIM | Hatayspor - Beşiktaş (16.00)
Süper Lig'in 11.haftasında Atakaş Hatayspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmaya dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
İLK 11:
Hatayspor: Munir, Fatih, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Traore, Riberio, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Umut Meraş, Necip, Atiba, Larin, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor.
30 Ekim Cumartesi günü oynanacak Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçı saat 16.00'da başlayacak. Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Beşiktaş ile aynı puanda olan Atakaş Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibine 7-0 üstünlük kurdu.
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