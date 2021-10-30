Fenerbahçe'nin Konyaspor kafilesinde Mesut Özil yer almadı

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2021 Cumartesi, 09:22
<p>Fenerbahçe, yarın Süper Lig mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı maç için uçakla akşam saatlerinde Konya’ya geldi.&nbsp;</p>

Fenerbahçe, yarın Süper Lig mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı maç için uçakla akşam saatlerinde Konya’ya geldi. 

<p>Teknik Direktör Vitor Pereira’nın da aralarında bulunduğu kafileyi bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı.&nbsp;</p>

Teknik Direktör Vitor Pereira’nın da aralarında bulunduğu kafileyi bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. 

<p>Tezahüratlar eşliğinde takımı karşılayan taraftarlar futbolculara yoğun ilgi gösterdi.&nbsp;</p>

Tezahüratlar eşliğinde takımı karşılayan taraftarlar futbolculara yoğun ilgi gösterdi. 

<p>Sarı lacivertli kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.</p>

Sarı lacivertli kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

<p>Fenerbahçe’nin Konyaspor kafilesinde sakat oyuncular Mesut Özil ile Serdar Aziz ve cezalı Bright Osayi-Samuel yer almadı.</p>

Fenerbahçe’nin Konyaspor kafilesinde sakat oyuncular Mesut Özil ile Serdar Aziz ve cezalı Bright Osayi-Samuel yer almadı.

<p>Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Mesut Özil, ağrı şikayetleri nedeniyle Konya kafilesinde yer almadı.</p>

Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Mesut Özil, ağrı şikayetleri nedeniyle Konya kafilesinde yer almadı.

<p>Özil, bu sezon Fenerbahçe formasıula çıktığı 12 resmi maçta 3 gol 1 asistlik performansla oynadı.</p>

Özil, bu sezon Fenerbahçe formasıula çıktığı 12 resmi maçta 3 gol 1 asistlik performansla oynadı.


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