Eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a tepki

30 Ekim 2021 Cumartesi, 09:54

Trabzonspor'un 50. Divan Genel Kurulu’nda konuşan eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u hedef aldı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Ali Koç’un havalimanında yaptığı konuşmayı eleştiren İbrahim Hacıosmanoğlu “Haramzadeler yanlarına 3 amigo alarak Türkiye'yi provoke etmek için havaalanına belki 100 kişi topladılar. Bir kulüp başkanı elinde hoparlörle amigo gibi konuşuyor. Son zamanlarda gördüğünü çalan bir hakem vardı o maçta” dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz 7'den 70'e birlik olursak başarıyı yakalamak için hiçbir engelin kalmayacak. Başkanım çok zor bir görev yapıyorsunuz aynı zamanda kutsal bir görev bu. Teknik kadronun, futbolcuların, taraftarın, emeklerinin Trabzonlular olarak ne sıcak ne soğuk savaşa heba etmemek için var gücümüzle mücadele etmek zorundayız. Ne zaman şampiyonluk için ayaklanıyorsak kirli oyunlar başlıyor. Bunun ilk sahnesini Fenerbahçe maçı sonrasında gördük. Haramzadeler haram yemeye alıştığı için delikanlıca maç yöneten hakemler onların hoşuna gitmez. Büyük kıyametler koptu. Haramzadeler yanlarına 3 amigo alarak Türkiye'yi provoke etmek için havaalanına belki 100 kişi topladılar. Bir kulüp başkanı elinde hoparlörle amigo gibi konuşuyor. Son zamanlarda gördüğünü çalan bir hakem vardı o maçta. Kamuoyunda şöyle bir algı var, ‘Fenerbahçe'ye haksızlık yaptığı için Ali Şansalan dinlendiriliyor’. Ali Şansalan'ın dinlendirilmesi konusunda, federasyon yöneticileri de burada, gözlemci ve temsilcilerin raporları da açıklansın. Açıklandığı zaman Ali Şansalan'ın neden dinlendirildiği açıklanacaktır. Fenerbahçe'ye değil, Trabzonspor'un penaltısını vermediği için eksi puan aldı. Bunlar açıklanmış olsaydı, Fenerbahçe Başkanı buradan nara atarak indiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yuhalanırdı. MHK'de bir değişim oldu. MHK'nın en büyük sınavıdır. Ali Şansalan maçta gösterdiği hakemlik iradesinden dolayı ceza değil hakemlik hayatına devam etmesi gerekiyor. Ben oradaki hakemlik düzenini ve çetesini iyi biliyorum. Bu arkadaşımıza sahip çıkmak gerekiyor.”