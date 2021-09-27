CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Alanyaspor (20:00)

Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Bülent Korkmaz ile 3 maçta 9 puan toplayan Alanyaspor'u konuk ediyor.Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.te'de...

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2021 Pazartesi, 17:36
CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Alanyaspor (20:00)
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Bordo mavililer, ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplarken, Aytemiz Alanyaspor'un 12 puanı bulunuyor.

İşte 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

A. Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Umut Güneş, Fatih Aksoy, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou


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