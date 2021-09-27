CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Alanyaspor (20:00)
Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Bülent Korkmaz ile 3 maçta 9 puan toplayan Alanyaspor'u konuk ediyor.Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.te'de...
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.
Bordo mavililer, ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplarken, Aytemiz Alanyaspor'un 12 puanı bulunuyor.
İşte 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius
A. Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Umut Güneş, Fatih Aksoy, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou
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