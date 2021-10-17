CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Fenerbahçe (19:00)

17 Ekim 2021 Pazar, 16:35

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak! Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19:00'da başlayacak bu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor:Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, A. Ömür, Gervinho, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Novak, Szalai, Min Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut, Valencia

Bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek.

Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Son 3 maçını kazanarak milli araya lider giren sarı-lacivertliler ise takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.



