CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Fenerbahçe (19:00)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası nefes kesen bir bir karşılaşmaya sahne oluyor. Ligde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, lider Fenerbahçe'yi evinde ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2021 Pazar, 16:35
CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Fenerbahçe (19:00)
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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak! Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19:00'da başlayacak bu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor:Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, A. Ömür, Gervinho, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny 

Fenerbahçe: Altay, Novak, Szalai, Min Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut, Valencia

Bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek.

Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Son 3 maçını kazanarak milli araya lider giren sarı-lacivertliler ise takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.



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