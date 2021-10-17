CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Fenerbahçe (19:00)
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası nefes kesen bir bir karşılaşmaya sahne oluyor. Ligde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, lider Fenerbahçe'yi evinde ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak! Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19:00'da başlayacak bu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor:Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, A. Ömür, Gervinho, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny
Fenerbahçe: Altay, Novak, Szalai, Min Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut, Valencia
Bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek.
Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.
Son 3 maçını kazanarak milli araya lider giren sarı-lacivertliler ise takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
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