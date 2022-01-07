07 Ocak 2022 Cuma, 17:58

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Heyecan dolu mücadelede Fırat Aydınus düdük çalıyor. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek üstleniyor.

İşte 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, İsmail, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Mallan, Sadık, Semih, Mounir, Karim, Jospin, Kubilay

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 1-0 Yeni Malatyaspor

39' Bruno Peres'in sağ kanattan içeriye ortaladığı topa Andreas Cornelius yükseldi ve kafayı vurdu top üstten auta çıktı.



31' Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Abdülkadir Ömür tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.



27' Köşe vuruşu paslaşarak kullanıldı, topu alan Karim hafez içeriye doğru ortasını yaptı. Philip Gameli Awuku kafayı vurdu top yandan auta gitti.

23' GOL | Andreas Cornelius Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor. Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sol kanattan sağ ayağıyla ortayı yaptı. Sol çaprazda topu kontrol eden Andreas Cornelius sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.



15' Yeni Malatyaspor'da Sadık'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Kubilay Kanatsizkus yerde kaldı hakem Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi.



8' Anastasios Bakasetas'n sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruş savunmaya çarparak kornere çıktı.



1' Zorlu mücadele Fırat Aydınus'un işareti ile başladı.

Ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya kendi sahası ve taraftarı önünde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek başlamayı hedefliyor.

Sahasında bu sezon 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Trabzonspor'da Djaniny, Trondsen, Serkan Asan, Hugo, Edgar ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor, Kouassi ise milli takım kampında yer alıyor.

Ligde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan ve puan cetvelinin son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor, Trabzonspor müsabakasından güzel bir sonuçla dönerek sezonun ikinci yarısına iyi başlamanın hesabını yapıyor.

Yeni Malatyaspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele edecek Benjamin Tetteh ve Oussama Haddadi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.