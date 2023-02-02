Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 19:03

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 20:19

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Maçın VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturuyor.

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Ligde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayarak haftaya 5. sırada giren Akdeniz ekibi, 2. sıradaki 44 puanlı rakibi Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.

Ligin ilk yarısındaki maçta ise Fenerbahçe, Adana Demirspor'u evinde 4-2 mağlup etmişti.

İşte 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Valencia, Batshuayi

CANLI ANLATIM | Adana Demirspor 0-0 Fenerbahçe

16' GOL İPTAL EDİLDİ | Fenerbahçe'nin golü, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

14' GOL | Fenerbahçe, Mert Hakan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Orta alanda topu kapan Mert Hakan, uzak mesafeden ağları buldu.

11' Diego Rossi'nin sağ çaprazdan çektiği şut direğin üzerinden auta gitti.

7' Önce Szalai'nin ceza alanından vuruşunu Ertaç, sonra da Akintola'nın sağ çaprazdan vuruşunu Altay kontrol etti.

6' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! İrfan Can'ın uzun pasında ceza alanında gelişine vuran Batshuayi'nin vuruşu yandan auta gitti.

5' Bu kez de Fenerbahçe etkili geldi! Hızlı gelişen hücumda sol çaprazdan ceza alanına giren Valencia arka direkteki Batshuayi'yi görmek istedi. Son anda kaleci Ertaç topu kontrol etti.

4' Adana Demirspor maça çok baskılı başladı! Sağdan soldan soldan ortalarla Fenerbahçe kalesini zorlayan Adana Dermirspor henüz isabet bulamadı.

3' Adana Demirspor etkili geldi! Sol çaprazdan ceza alanına giren Onyekuru vuruşunu yapmadan önce Szalai araya girdi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

Eksikler

Adana Demirspor'da Gulbrandsen sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak.

Fenerbahçe'de Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.