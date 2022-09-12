CANLI ANLATIM: Adana Demirspor - Trabzonspor
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.
Ligde 3 galibiyet, bir beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
İşte 11'ler
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Rakitskyi, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Belhanda, Onyekuru, Emre
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Bakasetas, Umut, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez
Eksikler
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Djaniny, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.
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