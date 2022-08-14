CANLI ANLATIM: Alanyaspor - Beşiktaş
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Karlılaşmanın canlı anlatımı Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Emrem Kan yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Koray Gençerler.
İşte 11'ler
Alanyaspor: Yusuf, Furkan, Fer, Ferhat, Efkan, Eduardo, Targhalline, Fatih, Candeias, Balkovec, Tayfur
Beşiktaş: Ersin; Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku; Berkay, Gedson, Salih; Ghezzal, N'Koudou, Weghorst
Eksikler
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş, ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile evinde oynadığı maçı Rachid Ghezzal'ın uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazandı.
Alanyaspor ise VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-2 üstünlük sağlayarak sezona galibiyetle başlayan takımlardan biri oldu.
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