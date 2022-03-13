CANLI ANLATIM - Alanyaspor - Fenerbahçe

13 Mart 2022 Pazar, 17:23

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta üst sıralar adına kritik bir karşılaşmaya sahne olacak

Geçtiğimiz hafta lider Trabzonspor'a karşı 10 kişi kaldığı maçta puan almayı başaran ve son haftalardaki yükselen grafiğini devam ettirmek isteyen Fenerbahçe, oynadığı son 10 karşılaşmada sadece Trabzonspor'a mağlup olan ve aldığı başarılı sonuçları devam ettirmek isteyen Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Mücadele Avrupa kupalarına gitme amacı olan iki takımı karşı karşıya getirecek.

İşte 11'ler...

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Umut, Efecan, Efkan, Awaziem, Novais, Milunovic, Emre, Juanfran, Furkan, Tayfur

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Osayi, Crespo, Ozan, Zajc, Mesut, Rossi, Serdar

İki takım şimdiye dek 11 kez kozlarını paylaştı. Bu maçların 5'ini sarı lacivertliler kazanırken, 3'ünde Aytemiz Alanyaspor galibiyetle ayrıldı. 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe geride bıraktığımız 28 haftada aldığı 13 galibiyet ve 8 beraberlikle 47 puan topladı. Ev sahibi ise 13 galibiyet ve 7 beraberlikle 46 puanda bulunuyor.

Alanya'daki 3 puan mücadelesinde Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu ve cezaları bulunan İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş sahada yer alamayacak.

İki takımın karşılaşmadaki gol silahlarına bakıldığında Aytemiz Alanyaspor'da ara transfer döneminde kiralanan ve önceki hafta takımın galibiyet golünü atan genç forvet Erencan Yardımcı ile 8 gol ve 3 asisti bulunan Emre Akbaba dikkat çekerken, sarı lacivertlilerde 9 kez fileleri havalandırmayı başaran Serdar Dursun öne çıkıyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nin ev sahipliği yapacaği karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak ve yardımcılıklarını Ali Saygin Ögel ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

İki ekip arasında ligin 10. haftasında Kadıköy'de oynanan mücadele, Serdar Dursun'un tek golüne karşı Emre Akbaba ve Efkan Bekiroğlu'nun golleriyle Akdeniz temsilcisinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.