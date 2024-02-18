CANLI ANLATIM: Ankaragücü 0-0 Galatasaray
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor. Saat 19:00'da başlayan zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.
Eryaman Stadı'nda oynanan maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Saponara, Efkan Bekiroğlu, Renaldo, Sowe.
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson, Köhn, Kerem Demirbay, Berkan, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Canlı | Ankaragücü 0-0 Galatasaray
6' Ön alan baskısıyla topu kazanan Tete orta alandaki Kerem Demirbay'a pasını verdi. Kerem'in ceza sahası içindeki Icardi'ye pasını Radakovic kornere yolladı.
5' Cephas sağ kanattan topla gelmek istedi ancak Köhn'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ve Lütfü Savaş'a çizik!
- Çatlak fotoğrafları delil sayıldı!
- 70 yıllık konserve devi kapısına kilit vurdu
- Seçimden sonra kur şoku yaşanacak mı?
- 'Marmara depremi kaç büyüklüğünde olacak?'
- O isim aday gösterildi!
- CHP'li adayın 'şeyh'le görüntüleri ortaya çıktı
- 'Taksimetreleri kurun...'
- Konut fiyatları neden düşmüyor?
- Dokuz Eylül’ün yeni rektörü belli oldu