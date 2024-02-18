CANLI ANLATIM: Ankaragücü 0-0 Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor. Saat 19:00'da başlayan zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 18:05
CANLI ANLATIM: Ankaragücü 0-0 Galatasaray
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Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. 

Eryaman Stadı'nda oynanan maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

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İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Saponara, Efkan Bekiroğlu, Renaldo, Sowe.

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson, Köhn, Kerem Demirbay, Berkan, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Canlı | Ankaragücü 0-0 Galatasaray

6' Ön alan baskısıyla topu kazanan Tete orta alandaki Kerem Demirbay'a pasını verdi. Kerem'in ceza sahası içindeki Icardi'ye pasını Radakovic kornere yolladı.

5' Cephas sağ kanattan topla gelmek istedi ancak Köhn'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.


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