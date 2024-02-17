Galatasaray'dan futbolcular için motivasyon hamlesi

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takıma özel motivasyon çalışması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 22:19
Galatasaray'dan futbolcular için motivasyon hamlesi
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Kulüpten alınan bilgiye göre yarın Eryaman Stadı'nda başkent temsilcisine konuk olacak Galatasaray'da takım, Ankara'da kamp yaptığı otelde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yemek öncesinde Erden Timur'un iç iletişime yönelik hazırlattığı mesajlar, teknik direktör Okan Buruk, teknik ekip ve futbolcuların masasına yerleştirildi. Herkes için ayrı ayrı hazırlanan mesajda, bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk hedefine vurgu yapıldı.

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Erden Timur, bu sezon Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 5-1 kazanılan Trabzonspor müsabakası öncesinde de hazırlattığı video ile birliktelik ve kenetlenme mesajı vermişti.


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