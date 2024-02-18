İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Juventus'ta gözden düşen Sırp yıldız Filip Kostic'i gündemine aldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 15:37
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Juventus'ta gözden düşen Sırp yıldız Filip Kostic'i gündemine aldı.

İtalyan basınından Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Juventus'ta bu sezonki performansıyla geçtiğimiz sezonu aratan Filip Kostic, yaz transfer döneminde kulüp için dokunulmaz bir oyuncu olmaktan çıkacak.

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Geçtiğimiz sezonki performansının uzağında kalan Kostic için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Juventus yönetiminin Sırp yıldız için 9-10 milyon Euro civarında bir bonservis geliri beklediği ifade edildi.

"TÜRK KULÜPLERİ TAKİP EDİYOR"

Öte yandan haberde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Kostic'in durumunu yakından takip ettiğine yer verilirken, Juventus'un Kostic için belirlediği 9-10 milyon Euro'luk bonservis ücretinde ısrarcı olduğuna yer verildi.

31 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 24 maçta 4 asist kaydetti.


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