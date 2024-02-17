Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray'da 5 eksik!
Trendyol Süper Lig'de Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Açıklanan kadroda hafif sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele'nin dışında daha önce sakatlandıkları açıklanan Serge Aurier ve Hakim Ziyech yer almadı.
Göz Atın
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
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