CANLI ANLATIM: Ankaragücü 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili bütün gelişmeler ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşıyor.
Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele saat 20:00'de başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.
Ligde oynadığı son karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü deplasmanında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, ligde 1 maç eksiğiyle haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.
Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgiyle 7 puan alan MKE Ankaragücü, geçen hafta İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral kazandı.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki sarı-lacivertli takımda sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
İŞTE 11'LER
MKE Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros Radakovic, Nihad Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Emre, Beridze, Jese, Sowe
Fenerbahçe: Altay; Gustavo, Serdar, Szalai; Osayi, Crespo, Lincoln, Ferdi; İrfan; Valencia, Batshuayi
CANLI ANLATIM | Ankaragücü 0-1 Fenerbahçe
7' Fenerbahçe hızlı hücumda etkili geldi. Sol kanattan topu taşıyan Valencia çevirdi, ceza alanında Batshuayi şutunu çekmeden önce savunma araya girdi.
3' GOL | Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Lincoln'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topu kale ağzından ağlara gönderdi.
1' Karşılaşma Halil UmutMeler'in işareti ile başladı.
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