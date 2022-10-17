CANLI ANLATIM: Ankaragücü 0-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili bütün gelişmeler ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2022 Pazartesi, 19:23
CANLI ANLATIM: Ankaragücü 0-1 Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşıyor.

Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele saat 20:00'de başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.

Ligde oynadığı son karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü deplasmanında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, ligde 1 maç eksiğiyle haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgiyle 7 puan alan MKE Ankaragücü, geçen hafta İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral kazandı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki sarı-lacivertli takımda sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

İŞTE 11'LER

MKE Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros Radakovic, Nihad Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Emre, Beridze, Jese, Sowe

Fenerbahçe: Altay; Gustavo, Serdar, Szalai; Osayi, Crespo, Lincoln, Ferdi; İrfan; Valencia, Batshuayi

CANLI ANLATIM | Ankaragücü 0-1 Fenerbahçe

 

7' Fenerbahçe hızlı hücumda etkili geldi. Sol kanattan topu taşıyan Valencia çevirdi, ceza alanında Batshuayi şutunu çekmeden önce savunma araya girdi.

3' GOL | Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Lincoln'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topu kale ağzından ağlara gönderdi.

1' Karşılaşma Halil UmutMeler'in işareti ile başladı.


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