Yayınlanma: 06.05.2023 - 19:00

Güncelleme: 06.05.2023 - 20:18

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapıyor.

Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, 31 karşılaşmada topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0'la geçen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2 kez ertelendikten sonra Vodafone Park'ta oynanmış ve 0-0 sonuçlanmıştı.

İşte 11'ler

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Veysel, Cemali, Erdal, Fernando, Fredy, Larsson, Doğukan, Wright.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Welinton, Masuaku, Hadziahmetovic, Maxim, Gedson Fernandes, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar

CANLI ANLATIM | Antalyaspor 1-1 Beşiktaş

56' Beşiktaş Vincent Aboubakar ile yine etkili geldi. Sağ çaprazdan vuruşunu yapan Kamerunlu oyuncu kaleci Helton'u geçemedi.

54' GOL | Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golüyle eşitliği yakaladı. Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Vincent Aboubakar düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

49' Beşiktaş'ın sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Amir Hadziahmetovic kullandı. Saiss'in indirdiği topu savunma karşıladı.

40' Valentin Rosier'in ortasında Cenk Tosun arka direkte kafayı vurdu. Top kaleci Helton'da kaldı.

38' Fernando'nun harika pasında Fredy sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top direğin dibinden auta gitti.

32' GOL | Antalyaspor, Ömer Toprak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Fernando'nun harika ortasında topa iyi yükselen Ömer Toprak, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Durum 1-0.

29' Gedson Fernandes, ayağının dışıyla Vincent Aboubakar'a göndermek istedi ama savunmadan çok kritik bir müdahale geldi.

27' Cemali Sertel'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu Bünyamin'den önce savunma uzaklaştırdı. Dönen topa Erdal gelişine vurdu. Mert Günok çok iyi uzandı ve topu uzaklaştırdı.

16' Arthur Masuaku'nun soldan ceza sahasına gönderdiği topu Maxim indirdi. Gedson iyi kontrol edemeyince top kaybı geldi.

7' Fredy'nin savunma arkasına gönderdiği topa Haji Wright hareketlendi. Welinton topu kornere gönderdi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi

Eksikler

Antalyaspor'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Omar Colley, Tayyip Talha ve Salih Uçan ile Georges-Kevin N'Koudou Antalya'ya götürülmedi.