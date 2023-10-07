Yayınlanma: 07.10.2023 - 18:12

Güncelleme: 07.10.2023 - 19:02

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'a konuk oluyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Arda Kardeşler.

Galatasaray, ligde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 19 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçın ikisini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden Antalyaspor ise topladığı 9 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

İşte 11'ler

Antalyaspor: Helton Leite; Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural; Erdal Rakip, Dario Saric; Jehezkel, Van de Streek, Bytyqi; Adam Buksa

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Barış Alper, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

CANLI ANLATIM | Antalyaspor 0-0 Galatasaray

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

Eksikler

Bitexen Antalyaspor'da sakatlıkları süren Jakup Kaluzinski ve Ufuk Akyol ile izinli Naldo dışında eksik bulunmuyor.

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı bulunan Kazımcan kadroya alındı, Hakim Ziyech ise sakatlığı nedeniyle Antalya kafilesinde yer almadı.