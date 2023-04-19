Yayınlanma: 19.04.2023 - 19:43

Güncelleme: 19.04.2023 - 20:55

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı Suat Arslanboğa yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Mustafa İlker Coşkun görev yapıyor.

Ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmamasını sağlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor.

Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe sahasında Rossi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

İŞTE 11'LER

Başakşehir: Muhammet Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Deniz, Aleksic, Szysz, Figueiredo

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Crespo, İrfan Can, Arda, Rossi, Valencia

CANLI ANLATIM | Başakşehir 0-0 Fenerbahçe

21' Arda Güler, sağ kanatta hareketlenen İrfan Can'ı düşündü. Touba araya girdi. Ardından Fenerbahçeli oyuncular, önce baskı yaparak, Başakşehir'in hızlı çıkmasına engel oldu.

17' Fenerbahçe tehlikeli geldi. Sağ kanatta topu alan İrfan, ceza sahasına hareketlenen Arda'yı gördü. Arda'nın sıfırdan ortasında, Valencia'nın ceza sahası içinden çektiği röveşata farklı şekilde dışarıya gitti.

10' Valencia, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra ortasını yaptı. Onun ortası savunmadan dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak. Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı kornerde kalesini terk eden Muhammet topu kontrol etti.

2' Muhammet uzun gönderdi. Fenerbahçe ceza sahasına gelen topta Szalai, Figueiredo'dan önce araya girdi.

1' Zorlu mücadele Suat Arslanboğa'nın işareti ile başladı.