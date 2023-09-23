CANLI ANLATIM: Başakşehir - Galatasaray

Yayınlanma: 23.09.2023 - 18:55

Güncelleme: 23.09.2023 - 18:55

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Başakşehir - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.

Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.

İşte 11'ler

Başakşehir: Volkan Babacan, Lima, Duarte, Ba, Dubois, Karzev, Berkay, Serdar Gürler, Pelkas, Deniz Türüç, Piatek

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sergio, Ziyech, Barış, Tete, Icardi

Eksikler

Başakşehir'de Edgar Ie, Muhammed Şengezer ve Ömer Ali Şahiner'in kadroda olması beklenmiyor.

Konuk ekip Galatasaray'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.