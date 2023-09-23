CANLI ANLATIM: Başakşehir - Galatasaray
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'e konuk olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Başakşehir - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.
Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.
Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.
İşte 11'ler
Başakşehir: Volkan Babacan, Lima, Duarte, Ba, Dubois, Karzev, Berkay, Serdar Gürler, Pelkas, Deniz Türüç, Piatek
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sergio, Ziyech, Barış, Tete, Icardi
Eksikler
Başakşehir'de Edgar Ie, Muhammed Şengezer ve Ömer Ali Şahiner'in kadroda olması beklenmiyor.
Konuk ekip Galatasaray'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.
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