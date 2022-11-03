03 Kasım 2022 Perşembe, 17:33

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve saat 18.30'da başlayan mücadeleyi, Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetiyor.

İki takım arasında İskoçya'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir, 4-0 kazanmıştı. A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Fiorentina karşı karşıya geliyor.

İşte 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Ömer Ali, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Mounir, Okaka

Hearts: Gordon, Atkinson, Sibbick, Neilson, Smith, Cochrane, Smith, Devlin, Grant, Forrest, Henderson

CANLI ANLATIM | Başakşehir 0-0 Hearts

1' Zorlu mücadele Goga Kikacheishvili'nin işareti ile başladı.

Eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Lucas Biglia, bu mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin de bu mücadelede oynama şansı bulunmuyor.