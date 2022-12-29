CANLI ANLATIM: Beşiktaş 1-0 Adana Demirspor

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2022 Perşembe, 19:19
CANLI ANLATIM: Beşiktaş 1-0 Adana Demirspor
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Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park Stadı'nda  saat 20:00'de başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.

Ligde geride kalan 15 haftada Beşiktaş, 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde ederek 23 puanla 7. sırada haftaya giriyor. Adana Demirspor ise 7 galibiyet 6 beraberlikle topladığı 27 puanla 4. sırada yer alıyor.

İşte 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Talha, Masuaku, Souza, Gedson, Salih, N'Koudou, Weghorst, Cenk

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Gulbrandsen, Belhanda, Emre Akbaba

CANLI ANLATIM | Beşiktaş 1-0 Adana Demirspor

 

14' GOL | Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi.

 

13' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Weghorst'un pasıyla arka direkte topla buluşan Kevin N'Koudou, bomboş pozisyonda topu üstten auta vurdu.

7' Hızlı gelişen Adana Demirspor atağında ceza alanı önünde topla buluşan Emre Akbaba'nın vuruşunda top savunmadan sekti.

6' Sol kanatta topla buluşan Henry Onyekuru, ceza alanına girmek isterken Salih Uçan araya girip topu takımına kazandırdı.

1' Zorlu mücadele Ali Şansalan'ın işareti ile başladı.

Eksikler

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Saiss ve Ghezzal'ın yanı sıra Montero da maç kadrosunda yer almayacak.

Konuk ekip Adana Demirspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.


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