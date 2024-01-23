CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Adana Demirspor

Yayınlanma: 23.01.2024 - 18:58

Güncelleme: 23.01.2024 - 18:58

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, son maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak Süper Lig'de bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı. Fernando Santos yönetiminde ilk kez kaybeden Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında kazanarak ağır yenilgiyi unutturmaya ve taraftarını sevindirmeye çalışacak.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadelede Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuştu.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Zaynutdinov, Umut Meraş, Demir Ege, Tayfur, Gedson, Rashica, Semih, Cenk

Adana Demirspor: Shahrudin, İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Akintola, Emre, Motez, Barasi