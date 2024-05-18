CANLI ANLATIM: Beşiktaş 0-1 Atakaş Hatayspor (Canlı yayın)

Yayınlanma: 18.05.2024 - 18:20

Güncelleme: 18.05.2024 - 19:41

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. VAR hakemi olarak da Portekizli Gustavo Correira görev yapıyor.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Demir Ege, Rashica, Chamberlain, Semih, Cenk

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak, Kilama, Cemali, Massanga, Dele-Bashiru, Boudjeema, Fernandes, Rui Pedro, Strandberg

CANLI ANLATIM | BEŞİKTAŞ 0-1 ATAKAŞ HATAYSPOR

33' Chamberlain'in uzaktan şutunu kaleci Bekaj köşeden çıkardı. Atağın devamında Demir Ege soluna çekip kaleyi düşündü. Kaleciyi de geçen topu Kilama çizgiden çıkardı.

31' Sağ kanatta topu getiren Rashica kale önüne sert çıkardı. Killama rakibinden önce topu kornere yollayarak mutlak golü önledi.

27' GOL | Hatayspor, Beşiktaş karşısında. 1-0 öne geçti. Kullanılan kornerde arka direkte bomboş olan Massanga düzgün tek vuruşla topu kaleci Ersin'in yanından ağlara yolladı.

14' Orta alanda topu alan Rashica sağ kanattaki Svensson'a aradan oynadı ancak pasın şiddeti iyi değil. Kale vuruşu Hatayspor'un.

7' Demir Ege orta alanda kaptığı topla savunma arkasına koşu gösteren Chamberlain'e pası verdi ancak Burak Yılmaz zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.