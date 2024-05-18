CANLI ANLATIM: Beşiktaş 0-1 Atakaş Hatayspor (Canlı yayın)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşılacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 18:20
CANLI ANLATIM: Beşiktaş 0-1 Atakaş Hatayspor (Canlı yayın)
Abone Ol google-news

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. VAR hakemi olarak da Portekizli Gustavo Correira görev yapıyor.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Demir Ege, Rashica, Chamberlain, Semih, Cenk

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak, Kilama, Cemali, Massanga, Dele-Bashiru, Boudjeema, Fernandes, Rui Pedro, Strandberg

CANLI ANLATIM | BEŞİKTAŞ 0-1 ATAKAŞ HATAYSPOR

 

33' Chamberlain'in uzaktan şutunu kaleci Bekaj köşeden çıkardı. Atağın devamında Demir Ege soluna çekip kaleyi düşündü. Kaleciyi de geçen topu Kilama çizgiden çıkardı.

 

31' Sağ kanatta topu getiren Rashica kale önüne sert çıkardı. Killama rakibinden önce topu kornere yollayarak mutlak golü önledi.

27' GOL | Hatayspor, Beşiktaş karşısında. 1-0 öne geçti. Kullanılan kornerde arka direkte bomboş olan Massanga düzgün tek vuruşla topu kaleci Ersin'in yanından ağlara yolladı.

14' Orta alanda topu alan Rashica sağ kanattaki Svensson'a aradan oynadı ancak pasın şiddeti iyi değil. Kale vuruşu Hatayspor'un.

7' Demir Ege orta alanda kaptığı topla savunma arkasına koşu gösteren Chamberlain'e pası verdi ancak Burak Yılmaz zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.


beşiktaş haberleri Atakaş Hatayspor haberleri Trendyol Süper Lig haberleri canlı anlatım haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Soru bankasındaki bir soruda 'Türkiyeli' ifadesi kullanan yazarın işine son verildi

Soru bankasındaki bir soruda 'Türkiyeli' ifadesi kullanan yazarın işine son verildi
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Yengeç burcu yorumu
Arkadaş canlısı olmayan 4 burç: Bu burçlarla geçinmek çok zor...

Arkadaş canlısı olmayan 4 burç: Bu burçlarla geçinmek çok zor...
Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor
Payas'ta hasat başladı: Tarlada 50 TL’ye satılıyor

Payas'ta hasat başladı: Tarlada 50 TL’ye satılıyor
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
Ekrem İmamoğlu'nun 2027 Avrupa Oyunları mutluluğu!

Ekrem İmamoğlu'nun 2027 Avrupa Oyunları mutluluğu!
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Pazar Yay burcu yorumu