CANLI ANLATIM: Beşiktaş 0-0 Başakşehir
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Ligde yenilgisi bulunmayan iki takımın mücadelesinde hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.
Bu mücadele öncesinde Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Medipol Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor.
İşte 11'ler
Beşiktaş: Emre; Rosier, Necip, Saiss, Masuaku; Salih, Gedson, Berkay; Muleka, Weghorst, Nkoudou
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny
CANLI ANLATIM | BEŞİKTAŞ 0-0 BAŞAKŞEHİR
30' Beşiktaş'ta N'Koudou sol kanattan hızla son çizgiye inmek istedi ama topu ayağından aştı, aut.
28' Orta alanda kazanılan serbest vuruşta Gedson Fernandes ceza sahasına ortaladı. Wout Weghorst'un kafayla indirdiği topa Muleka vurdu ama top üstten auta gitti.
26' Başakşehir gole yaklaştı. Bertrand Traore sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı anca savunmaya çarpan top kornere gitti.
19' Arthur Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşuna Gedson gelişine vurdu top yandan az farkla auta gitti.
13' Beşiktaş penaltı bekledi. Arthur Masuaku'nun soldan içeriye ortaladığı topta ceza sahası içinde Duarte topu uzaklaştırdı. Beşiktaşlılar oyuncunun elle oynadığını iddia etse de hakem oralı olmadı.
9' Başakşehir'in çıkarken kaptırdığı topta meşin yuvarlağı önünde bulan N'koudou sol çaprazdan karşı karşıya vuruşunu yaptı ama top üstten auta gitti.
5' Başakşehir'de Mounir Chouiar, sol kanattan tehlike yaratmak istedi ancak Berkay Vardar araya girdi.
1' Karşılaşma Halil Umut Meler'in işareti ile başladı.
Eksikler
Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton da ev sahibi takımın diğer eksik isimleri.
Medipol Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
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