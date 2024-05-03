CANLI ANLATIM: Beşiktaş 1-1 Çaykur Rizespor

Yayınlanma: 03.05.2024 - 19:35

Güncelleme: 03.05.2024 - 20:44

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Ali Şansalan'ın yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Emre Malok oturuyor. AVAR hakemi ise Kadir Sağlam.

Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlıların 51 puanı bulunuyor.

Avrupa bileti almak isteyen ekiplerden Çaykur Rizespor ise 49 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazanmıştı.

İŞTE 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert; Svensson, Necip, Colley, Serkan Emrecan; Salih; Ghezzal Rashica, Muçi, Muleka, Semih

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Talha, Alikulov, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Akintola, Gaich

CANLI ANLATIM : BEŞİKTAŞ 1-1 ÇAYKUR RİZESPOR

44' SARI KART | Khusniddin Alikulov, Semih'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

40' SARI KART | Colley, Sauer'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

38' Sağ kanattan topla gelen Ghezzal önünü boşalttı ve uzak köşeye plasesini yolladı ancak top üst direkten geri döndü.

26' Sol kanattan topla gelen Ghezzal bekletmeden ortasını açtı. Penaltı noktasında Muleka gelişine şutunu çekti fakat savunmaya çarpan top kornere çıktı.

10' GOL İPTAL | Semih ile Beşiktaş öne geçiyor.Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal arka direkteki Salih'e ortasını açtı. Arka direkte Salih pasını tekte Semih'e verdi. Bir anda önü boşalan Semih topu ağlara gönderdi.Gol iptal oldu. Hakem VAR ile yaptığı görüşmenin ardından Salih'in çevirdiği topun oyun dışında olduğuna karar verdi ve skor yeniden 1-1 oldu.

8' GOL | Colley ile Beşiktaş beraberliği yakaladı. Köşe vuruşunda topun başına geçen Muçi ön direğe ortasını açtı ancak savunma topu uzaklaştırdı. Sağ kanatta Svensson ortasını açtı. Arka direkte Necip topu indirdi ve altı pasın içerisinde boş kalan Colley topu ağlara gönderdi.

5' GOL | Olawoyin ile Rizespor öne geçiyor. Köşe vuruşunda topun başına geçen Shelvey ön direğe ortasını açtı. Ön direkte topu Emirhan arkaya aşırdı ve altı pasın içerisinde boşta kalan Olawoyin topu boş ağlara gönderdi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.