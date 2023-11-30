CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Club Brugge
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Zorlu mücadeleyi Sloven hakem David Smajc'ın yönetecek.
Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.
Üç galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 10 puan yazdıran lider Club Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi.
İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Beşiktaş'ta eksikler
Siyah-beyazlı ekipte Club Brugge karşılaşması öncesi sakat oyuncuların sayısının fazlalığı dikkati çekiyor.
Bodo/Glimt ile yapılan son maçta kırmızı kart gören Necip Uysal, takımdaki yerini alamayacak.
Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun ise sakatlıkları bulunuyor.
İŞTE 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Tayfur, Onur, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Oxlade-Chamberlain, Salih, Rebic, Cenk, Aboubakar
Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Olsen, Onyedika, Vetlesen, Nielsen, De Cuyper, Thiago, Zinckernagel
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