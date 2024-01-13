CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Fatih Karagümrük

Yayınlanma: 13.01.2024 - 18:31

Güncelleme: 13.01.2024 - 18:31

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi olarak Mert Güzenge görev yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev alacak.

Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen siyah-beyazlı ekip 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayarak 4. basamakta yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.

11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk.

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Levent, Salih, Kourbelis, Güven, Lasagna.