Yayınlanma: 07.01.2023 - 17:58

Güncelleme: 07.01.2023 - 17:58

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençerler.

Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 6. sırada giriyor. Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa'nın ise 18 puanı bulunuyor ve ligin 13. sırasında yer alıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Gedson, Salih, Redmond, N'Koudou, Cenk, Weghorst

Kasımpaşa: Ertuğrul; Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin; Tırpan, Aytaç, Eysseric; Fall, Mortadha, Hajradinovic

Eksikler

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin ve Josef de Souza ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier kadroda yer almadı. Francisco Montero da kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıktan kurtulan Saiss ise Dünya Kupası sonrası ilk kez maç kadrosuna alındı.

Kasımpaşa'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-0 Kasımpaşa

1' Zorlu mücadele Zorbay Küçük'ün işareti ile başladı.