Bursa derbisinde kazanan Frutti Extra Bursaspor! TOFAŞ - Frutti Extra Bursaspor: 82-83

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ'ı 83-82 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2023 - 17:50
Bursa derbisinde kazanan Frutti Extra Bursaspor! TOFAŞ - Frutti Extra Bursaspor: 82-83
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda TOFAŞ'ı 83-82 mağlup etti.

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş

TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 3, Berk Uğurlu 14, Braimoh 7, Toure 4, Gray 21, Bora Satır, Ennis 17, Ege Demir 5, Milaknis 5, Emre Tanışan 6

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 13, Onuralp Bitim 20, Auguste 10, Dudzinski 11, Clemmons 9, Yiğitcan Saybir 11, Berkay Taşkıran, Ömer Utku Al , Ahmet Düverioğlu 8

1. Periyot: 21-20

Devre: 43-42

3. Periyot: 59-63


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Frutti Extra Bursaspor Tofaş

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