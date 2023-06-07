Yayınlanma: 07.06.2023 - 17:09

Güncelleme: 07.06.2023 - 20:35

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, Arabam.com Konyaspor'u konuk ediyor.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturuyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 23 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, son haftaya 77 puanla 3. sırada girdi. Siyah beyazlılar, Konyaspor'u yendiği takdirde Fenerbahçe'nin önüne geçerek sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitirecek.

Yaptığı maçların 12'si kazanan, 14'ünde berabere kalan ve 9'undan mağlup ayrılan Arabam.com Konyaspor ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

İşte 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Colley, Umut, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Uğurcan, Guilherme, Soner, Oğulcan, Marlos Moreno, Michalak, Pozuelo, Diouf

CANLI ANLATIM | Beşiktaş 1-0 Konyaspor

25' Beşiktaş'ta sağ kanattan gelen Valentin Rosier, yerden orta yaptı. Konyasporlu Guilherme'ye çarpan top taca gitti.

14' Konyaspor'da Ahmet Oğuz'un kendi yarı sahasından Beşiktaş'ın savunma arkasına gönderdiği top direkt auta çıktı.

8' Beşiktaş'ın yaptığı atakta Cenk Tosun ceza sahasının dışından sağ ayakla kaleye vurdu, top direğin dibinden auta çıktı!

6' GOL | Gedson Fernandes Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Sol çaprazdan ceza alanına giren Gedson, dar açıdan sol ayağıyla topun dibine girdi, Sehic'in üzerinden geçen top ağları havalandırdı.

5' Ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Vincent Aboubakar, uzak köşeye sert vurdu. Top yandan auta gitti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

Eksikler

Beşiktaş'ta Romain Saiss, Onur Bulut, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond ve Alexandru Maxim'in sakatlıkları bulunuyor. Arthur Masuaku ise sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Konyaspor'da teknik direktörü Stanojevic, Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak. Öte yandan sarı kart cezalısı Calvo maç kadrosunda yer almayacak. Öte yandan Endri Çekici, Muhammet Demir ve Ikpeazu'nun sakatlıkları bulunuyor.