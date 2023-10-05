CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Lugano

Yayınlanma: 05.10.2023 - 18:37

Güncelleme: 05.10.2023 - 18:37

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman yönetecek. Mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Erez Papir ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

İşte 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Lugano: Saipi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Celar, Bottani

Eksikler

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Mert Günok ve Gedson Fernandes bu maçta forma giyemeyecek. Rebic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Lugano'da Arjantinli stoper Valenzuela forma giyemeyecek.