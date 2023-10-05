CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Lugano
UEFA Konferans Ligi ikinci haftasında Beşiktaş, sahasında Lugano'yu konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak.
Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman yönetecek. Mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Erez Papir ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.
İşte 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
Lugano: Saipi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Celar, Bottani
Eksikler
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Mert Günok ve Gedson Fernandes bu maçta forma giyemeyecek. Rebic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
Lugano'da Arjantinli stoper Valenzuela forma giyemeyecek.
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