CANLI ANLATIM: Çaykur Rizespor 0-1 Beşiktaş
Trendyol Süper Lig'in erteleme karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşıyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetiyor.
Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet alan Beşiktaş, oynadığı son maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
Ligde geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip 29 puanla 6. basamakta bulunuyor. Beşiktaş'la aynı puana sahip Çaykur Rizespor ise averajla 5. sırada yer alıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok; Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Demir Ege, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan; Taha Şahin, Emirhan Topçu, Anıl Yaşar, Casper Hojer Nielsen; Jonjo Shelvey, Ibrahim Olawoyin; Benhur Keser, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri; Adolfo Gaich.
CANLI ANLATIM | ÇAYKUR RİZESPOR 0-1 BEŞİKTAŞ
10' Rizespor Gaich ile ceza sahası içinde pozisyon yakaladı ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Rizesporlular pozisyonda penaltı bekliyor.
4' GOL | Rashica ile Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta Onur'un pasında topla buluşan Rashica topla ceza sahası içine girerken şutunu çekti ve top kaleci Gökhan'ın bakışları ardında ağlarla buluştu.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi
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