CANLI ANLATIM: Dinamo Kiev 0-0 Beşiktaş
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya geliyor.
Giuleşti Stadı'nda oynann karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetiyor.
İşte 11'ler
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Volshyn, Buyalskiy, Vanat
Beşiktaş: Mert; Rosier, Colley, Amartey, Masuaku; Amir, Salih; Onur, Gedson, Muleka; Aboubakar
CANLI ANLATIM | Dinamo Kiev 0-0 Beşikaş
6' Mykola Shaparenko'nun kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Alexander Karavaev vurdu. Top üstten auta gitti.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi
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