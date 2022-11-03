CANLI ANLATIM: Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşıyor.
Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanan ve TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetiyor. Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapıyor.
İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
İşte 11'ler
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Arda Güler, Valencia, Batshuayi
CANLI ANLATIM | Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe
9' Serhiy Sydorchuk'un savunma arkasına gönderdiği uzun top doğrudan auta gitti.
4' Fenerbahçe rakip yarı alanda faul kazandı. Crespo'nun ceza sahasına göndermek istediği top sağ kanattaki Arda'nın önünde kaldı. Onun arka direğe gönderdiği ortayı Attila Szalai tamamlamak istedi ama top üstten auta gitti.
2' Dinamo Kiev maça etkili başladı. Soldan Serhiy Sydorchuk içeriye çevirmek istedi savunmada Szalai kademeye girdi.
1' Karşılaşma Duje Strukan'ın işareti ile başladı.
Eksikler
Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique, Luan Peres ile İrfancan Eğribayat maç kadrosunda yer almıyor.
Dinamo Kiev'de Boyko, sol bek Dubinchak, orta saha oyuncusu Shaparenko ve forvet Supryaga oynayamayacak. Lonwijk ile forvet Kulach ise UEFA kadrosunda yer almadığı için kadroda olmayacak.
Video Haberler
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
- Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
- Serpme kahvaltı devri bitiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Son Dakika: TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Baronun kucağına oturan ‘reisçi’
- Yöneylem Araştırma ortaya koydu: Erdoğan üç isme karşı kaybediyor
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Kuduz paniği! Köpeklerin saldırdığı 2 çocukla ilgili yeni gelişme: 'Tanı kesinleşti'
- Kulisler hareketlendi... AKP'li bazı milletvekilleri istifayı düşünüyor
- Son Dakika: Benzin ve otogaza yine zam geliyor
- Popüler kuru şampuanlarda kanserojen madde tespit edildi
- Yurtdışından telefon getirenler dikkat! IMEI kayıt ücreti belli oldu
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı