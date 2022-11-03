03 Kasım 2022 Perşembe, 22:29

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşıyor.

Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanan ve TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetiyor. Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapıyor.

İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

İşte 11'ler

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Arda Güler, Valencia, Batshuayi

CANLI ANLATIM | Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe

9' Serhiy Sydorchuk'un savunma arkasına gönderdiği uzun top doğrudan auta gitti.

4' Fenerbahçe rakip yarı alanda faul kazandı. Crespo'nun ceza sahasına göndermek istediği top sağ kanattaki Arda'nın önünde kaldı. Onun arka direğe gönderdiği ortayı Attila Szalai tamamlamak istedi ama top üstten auta gitti.

2' Dinamo Kiev maça etkili başladı. Soldan Serhiy Sydorchuk içeriye çevirmek istedi savunmada Szalai kademeye girdi.

1' Karşılaşma Duje Strukan'ın işareti ile başladı.

Eksikler

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique, Luan Peres ile İrfancan Eğribayat maç kadrosunda yer almıyor.

Dinamo Kiev'de Boyko, sol bek Dubinchak, orta saha oyuncusu Shaparenko ve forvet Supryaga oynayamayacak. Lonwijk ile forvet Kulach ise UEFA kadrosunda yer almadığı için kadroda olmayacak.