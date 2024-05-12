CANLI ANLATIM: Fatih Karagümrük - Galatasaray

Yayınlanma: 12.05.2024 - 18:02

Güncelleme: 12.05.2024 - 18:02

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Portekizli Helder Malheiro oturacak.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 35 maçlık bölümünde 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 96 puan topladı. Puan cetvelinde 15. sırada bulunan VavaCars Fatih Karagümrük'ün ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 37 puanı bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.

Ayrıca Fatih Karagümrük, bu sezon RAMS Park'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek, sarı-kırmızılıları kupadan elemişti.

İŞTE 11'LER

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Ceccherini, Koray, Levent, Rohden, Kourbelis, Eysseric, Mendes, Can, Markao.

Galatasaray: Muslera; Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper; Mauro Icardi