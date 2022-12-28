CANLI ANLATIM - Fatih Karagümrük - Trabzonspor

28 Aralık 2022 Çarşamba, 19:03

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük karşısında başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, kazandığı 13 puanla 17. sırada bulunuyor.

İşte 11'ler

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Ricci, Colley, Ozdoev, Shukurov, Levent, Borini, Diagne

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Hugo, Bartra, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Gomez

Eksikler

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Stefano Denswil, sakatlığı sona eren ancak lisansı çıkarılmayan Bruno Peres'in yanı sıra Yusuf Erdoğan ve Lahtimi kadroda yer alınmadı.