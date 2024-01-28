Yayınlanma: 28.01.2024 - 18:06

Güncelleme: 28.01.2024 - 19:48

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Cihan Aydın yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak Bülent Birincioğlu görev yapıyor.

11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Serdar Aziz, Djiku, Mert Müldür, Krunic, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko

MKE Ankaragücü: Bahadır, Hanousek, Mujakic, Radakovic, Kitsiou, Tolga, Pedrinho, Ali Kaan, Cephas, Morutan, Ali Sowe

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü

44' Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Ferdi'nin yakın direğe yaptığı vuruşu kaleci Bahadır kornere tokatladı.

43' Fenerbahçe etkili geldi. Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta topa vuran Krunic'in şutu direğin hemen üstünden auta çıktı.

42' İsmail sol kanattan geldi ve şık bir çalımla önünü boşalttı ancak şutunu çekemeden yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

40' Sol kanattan gelen Szymanski şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta çıktı.

36' Net fırsat kaçtı. Sol kanattan ceza sahasına giren Ferdi topu arka direğe ortaladı. Müsait pozisyonda topla buluşan Mert'in kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

35' Ankaragücü etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Morutan topla birlikte kat etti ve şutunu çekti. Top üst direkten geri döndü.

32' GOL | Sol kanatta Dzeko'nun pasında topla buluşan Szymanski'nin vuruşu savunmadan döndü ve Cengiz'in önüne düştü. Cengiz düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

28' Sağ kanattan Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz kafayı vurdu ancak top direğin üstünden auta çıktı.

24' İsmail sağ kanattan ceza sahasına girdi ancak ortası doğrudan taca çıktı.

20' GOL | Sağ kanatta topla buluşan Cengiz ortasını açtı. Kimseye değmeyen top uzak köşeden ağlara gitti ve Fenerbahçe durumu eşitledi.

18' Sağ kanatta topla Cengiz topla birlikte ceza sahasına girdi fakat vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

13' GOL | Penaltıda topun başına geçen Tolga kendi soluna doğru şutunu çekti ve düzgün bir vuruşla Ankaragücü'nü öne geçirdi.

12' Ankaragücü penaltı kazandı. Topla hızlı çıkan Pedrinho savunma arkasına sarkan Renaldo Cephas'a pasını verdi. Cephas, Livakovic'i çalımladı ve yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

9' Sol kanattan ceza sahası içine giren Tadic'in ortasında top kaleci Bahadır'da kaldı.

6' Ferdi'nin pasında topla buluşan Dzeko tek pas vermek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.