Derbide zafer Fenerbahçe Opet'in: 17 maçta 16. galibiyet!

Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 28.01.2024 - 16:22
Derbide zafer Fenerbahçe Opet'in: 17 maçta 16. galibiyet!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, bu sonuçla 17. maçında 16. galibiyetini aldı. Beşiktaş Ayos ise 18. maçında 12. yenilgisini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç

Beşiktaş Ayos: Hilal Kocakara, Rosell, Bengisu Aygün, Plak, Demidova, Bahar Toksoy Guidetti (Duru Aksu, Ecem Aknam, Maglio, Brakocevic)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Ergül Eroğlu, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Ana Cristina, Cansu Çetin, Meryem Boz, Buse Ünal, Ada Korkmaz)

Setler: 24-26, 21-25, 16-25

Süre: 88 dakika (30, 32, 26)


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