Canlı Anlatım: Fenerbahçe - Alanyaspor | Canlı yayın - Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor.
Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0'la geçen sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin ligde 4 maç sonunda 10 puanı bulunuyor.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang Ui-Jo, Ogundu
CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 0-0 ALANYASPOR
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.