Cumhuriyet Gazetesi Logo
Canlı Anlatım: Fenerbahçe - Alanyaspor | Canlı yayın - Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçı

Canlı Anlatım: Fenerbahçe - Alanyaspor | Canlı yayın - Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçı

17.09.2025 19:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Canlı Anlatım: Fenerbahçe - Alanyaspor | Canlı yayın - Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçı

Fenerbahçe, erteleme maçında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor.

Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0'la geçen sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin ligde 4 maç sonunda 10 puanı bulunuyor.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang Ui-Jo, Ogundu

CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 0-0 ALANYASPOR

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Alanyaspor #canlı anlatım